La ligne B du métro lyonnais sera à l'arrêt à partir de ce samedi 20 avril et ce jusqu'au matin du mercredi 24 avril prochain, en raison de travaux de fiabilisation et de modernisation des lignes afin de pouvoir accueillir des rames plus longues à partir de l'automne.

Des bus relais seront mis en place et desserviront les stations de Gare Part-Dieu Vivier Merle jusqu'à Saint-Genis Laval Hôpital Lyon Sud toutes les 6 à 15 minutes.

M.D