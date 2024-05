Lyon : le proviseur d’un lycée menacé de mort sur les réseaux sociaux

Le proviseur du lycée Ampère dans le 2e arrondissement a été menacé de mort sur les réseaux sociaux. L'établissement a indiqué avoir porté plainte après ces menaces.

Des menaces faisant suite aux sanctions appliquées par le proviseur contre un groupe de lycéens pro-palestiniens ayant tenté de bloquer le lycée il y a deux semaines.

Olivier Dugrip, recteur de l'académie de Lyon a réagit à ces incidents : "Le recteur de l’académie de Lyon exprime son soutien le plus ferme et son entière solidarité au proviseur du lycée Ampère de Lyon, qui a récemment été la cible d’attaques et de menaces inadmissibles diffusées sur les réseaux sociaux.

M.D