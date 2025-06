Lyon : mise en place progressive de la ZTL, circulation restreinte dans le centre

Ce samedi 21 juin, la Zone à Trafic Limité entre officiellement en vigueur dans le centre-ville de Lyon.

Une quinzaine de rues, dont la rue de la République et la rue Grenette, seront désormais interdites à la circulation, sauf pour les riverains, commerçants, taxis et livreurs munis d’un badge ou ayant référencé leur plaque.

La Zone à Trafic Limité (ZTL) sera levée chaque jour entre 6h et 13h pour les ayants droit, et les livraisons seront autorisées entre 6h et 11h30 dans les rues piétonnes de la Presqu'île.

La mise en place de la ZTL sera progressive. Certaines bornes, comme celles des rues du Port-du-Temple et Gentil, ne seront activées qu’en septembre. Les forces de l'ordre seront indulgents, sauf rue Grenette où les infractions seront immédiatement verbalisées.

Pour traverser entre Rhône et Saône, il faudra désormais passer par Bellecour, Perrache ou le tunnel de la Croix-Rousse.

Les lignes de bus TCL devront adapter leurs itinéraires. Deux pôles bus seront créés à Bellecour (Saône : C20, C20E, 40 ; Rhône : C10, C12, 15, 15E, 35), et un nouveau pôle à Cordeliers accueillera notamment les lignes C3, C13 et C14. Une nouvelle ligne C23 reliera la Cité internationale à Flachet pour désengorger la C3.

