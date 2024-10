Dans le reste de l’actualité, ils étaient plus de 1000 personnes hier, selon les chiffres officiels, à marcher entre la place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement et la place Bellecour, à l’appel du collectif 69 Palestine, en soutien à Gaza et au Liban.

Mais ce n’était pas la seule manifestation à Lyon, il y avait également une centaine de personnes réunies place des Terreaux hier soir en hommage à Paul Varry, cycliste tué par un automobiliste à paris.

R.H