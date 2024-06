Une femme en situation irrégulière en France a été jugée à Lyon après que sa fillette de 2 ans a ingéré de la cocaïne et du cannabis, substances également consommées par la mère. Elle a été condamnée à six mois de prison avec sursis, interdite d'exercer une profession en lien avec des enfants et a reçu une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

