Lyon : une nouvelle gare de covoiturage sur le quai Gailleton

Une gare de covoiturage vient de voir le jour sur le quai Gailleton, dans le 2e arrondissement de Lyon. Comme l’a indiqué la Métropole dans un communiqué publié sur Twitter, celle-ci complète les voies réservées M6/M7.

Installée « pour sécuriser et fiabiliser le covoiturage longue distance » et « pour encourager le covoiturage court distance, par exemple entre les communes de la Métropole de Lyon », cette gare doit également faciliter le covoiturage sur rendez-vous, longue distance et le covoiturage spontané, sans rendez-vous, via des panneaux lumineux affichant la destination souhaitée aux conducteurs.

Enfin, la gare du quai Gailleton doit aussi simplifier le covoiturage dynamique avec des annonces déposées au dernier moment, permettant une mise en relation immédiate via les applications dédiées.