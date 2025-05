Une centaine de riverains ont manifesté à Mably contre le futur centre de tri SEEDRANOVA, craignant pollution, surdimensionnement et manque de transparence. Maraîchers et éleveurs redoutent l’impact sur leur production bio en cas d’incident. Le Syndicat d’Etude et d’Elimination des Déchets Roannais assure que l’usine n’émettra aucun rejet et contribuera à réduire l’enfouissement des déchets.

CC