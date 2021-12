Marseille : face à la grève des éboueurs, des containers temporaires disposés en ville

Alors que la grève des éboueurs, débutée fin novembre, se poursuit dans la métropole Aix-Marseille, avec la présence désormais du syndicat Force Ouvrière au côté des grévistes, la Métropole d’Aix-Marseille-Provence a décidé d’implanter des containers temporaires dans plusieurs coins de la cité phocéenne afin de réduire le nombre de poubelles qui encombrent les rues de Marseille.

Les habitants sont invités à y jeter uniquement leurs sacs d’ordures ménagères, la collecte des déchets recyclables en colonnes de tris n’étant pas impactée par la grève.

Après une concertation mardi entre les organisations syndicales et des représentants de la métropole, un nouveau rendez-vous a été fixé le 14 décembre. Deux jours après, la Métropole dirigée par Martine Vassal est supposée entériner par un vote l’accord sur l’application des 35 heures pour les éboueurs, conclu le 1er octobre et signé par FO et la FSU mais pas par la CGT.