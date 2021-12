Métropole Aix-Marseille : des parkings gratuits en centre-ville avant les fêtes de Noël

Les parkings seront gratuits durant deux heures les week-ends des 11-12 et 18-19 décembre 2021, dans le centre-ville de Marseille et d’autres villes du territoire. Cette mesure métropolitaine vise à favoriser et soutenir les commerces du centre pour les achats de Noël.

Deux heures de gratuité les samedis et dimanches, 11, 12, 18 et 19 décembre 2021 dans les parkings de Marseille, Cassis, La Ciotat, et Aubagne ;

Gratuité de 10h à 19h les samedis et dimanches 11, 12, 18 et 19 décembre 2021 dans les parkings de Martigues et Istres ;

Gratuité de 10h à 19h les samedis et dimanches 11, 12, 18 et 19 décembre 2021 dans les parkings de Salon-de-Provence.