A Montceau-les-Mines, l'enquête sur la disparition de Bernard Robertet continue. Ce Montcellien de 77 ans a disparu depuis le 12 février dernier et ne donne plus de signes de vie depuis. Ce vendredi matin, les gendarmes ont sondé le canal de Montceau-les-Mines pour tenter d'en apprendre plus dans cette enquête.