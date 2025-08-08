Montceau : Une jeune conductrice de 14 ans blessée après un tonneau

Ce vendredi 8 août 2025, vers 13 h 30, une adolescente de 14 ans, conductrice d’une voiture sans permis, a été victime d’une collision quai Général-de-Gaulle à Montceau-les-Mines.

Un SUV sortant d’un parking proche de l’office de tourisme a percuté son véhicule. Sous la force du choc, la petite voiture a effectué un tonneau avant de se retrouver sur le toit.

Légèrement blessée, la conductrice a été prise en charge par huit pompiers et transportée au centre hospitalier. La circulation a été coupée temporairement sur le quai pour permettre l’enlèvement du véhicule.

La police nationale s’est rendue sur place pour réaliser les premières constatations.

C.P