Montpellier – OL (1-4) : L’OL déroule chez le dernier

Montpellier - Olympique Lyonnais, 22e journée de L1 :1-4(1-1). Buts : Mikautadze (3e), Nuamah (50e), Tolisso (53e) et Lacazette (73e) pour Lyon. Coulibay (38e) pour Montpellier.

Lyon poursuit sa remontée en Ligue 1 avec une victoire convaincante face à Montpellier (1-4) lors de la 22e journée. Après une première période timide, les hommes de Paulo Fonseca ont accéléré après la pause pour s’offrir un succès net et mérité.

Un démarrage idéal, puis un passage à vide

Dès la 3e minute, l’OL a pris l'avantage grâce à Georges Mikautadze, bien servi par Rayan Cherki. Un départ canon qui aurait pu permettre aux Gones de dérouler, mais la suite du premier acte a été plus laborieuse. Trop imprécis, les Lyonnais ont curieusement réculé et concédé l’égalisation, signée Tanguy Coulibaly,

De retour des vestiaires, Lyon a heureusement affiché un tout autre visage. Ernest Nuamah, lancé en profondeur par Nemanja Matić, a redonné l’avantage aux Gones d’une frappe imparable (50e). À peine le temps de respirer pour Montpellier que Corentin Tolisso a doublé la mise d’une tête bien placée sur un centre parfait de Nuamah (53e). Le troisième but en trois journées pour Tolisso ! En l’espace de trois minutes, Lyon a fait le break et assommé son adversaire. Mais il ne faut surtout pas oublier l'arrêt décisif de Lucas Perri face à Enzo Tchato à la 47e minute. Sans aucun doute le tournant du match.

A 3-1, les Gones ont déroulé et Alexandre Lacazette, entré en jeu, a scellé définitivement la rencontre en reprenant un centre précis d’Abner pour inscrire le quatrième but (73e).

Lyon sur une bonne dynamique

Avec cette deuxième large victoire consécutive en championnat, l’OL s’offre un bol d’air et grimpe provisoirement à la 5e place, à un point de l’OGC Nice. Cette performance conforte les ambitions lyonnaises dans la lutte pour les places européennes et montre une équipe en pleine confiance. Prochain défi pour les hommes de Paulo Fonseca : confirmer cette dynamique face à un adversaire plus coriace lors de la prochaine journée : le PSG, leader invaincu de la Ligue 1.