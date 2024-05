À Saint-Étienne, des salariés de l’imprimerie stéphanoise Morassuti deviennent actionnaires de leur entreprise afin de sauvegarder leur emploi.

Pour cause, ces derniers ont créé une scop et une cagnotte afin de sauver leur entreprise historique dans le monde de l’imprimerie et de la communication du bassin stéphanois, en liquidation après des déboires judiciaires.