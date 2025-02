Dans le cadre des municipales à Lyon, un nouveau concurrent est sur la ligne de départ, il s’agit de l’ancien maire Georges Képénékian candidat pour 2026.

L’homme politique Français de 75 ans envisage de "réunir un groupe de gauche et de centre droit" et lance donc un appel, baptisé "Lyon quelle énergie !" afin de batir ses listes et trouver des personnes susceptibles d’imaginer un programme pour la ville de Lyon.

R.H