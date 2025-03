Municipales à Lyon : un soutien supplémentaire pour Jean-Michel Aulas

Un nouvel élu préfère Jean-Michel Aulas à Pierre Oliver dans le cadre des municipales à Lyon.

Après Aurélie Bonnet-Saint-Georges, c’est au tour de Charles-Franck Lévy d’apporter son soutien à l’ancien président de l’Olympique Lyonnais.

Selon le conseiller municipal, élu du 8e arrondissement de Lyon, "Jean-Michel Aulas n’est pas un homme de posture. Il est un homme de projet. Sa vision, son énergie et sa capacité à faire converger les talents sont des atouts précieux pour porter Lyon plus haut, plus loin, plus fort".

Ce dernier a également rajouté que "soutenir Jean-Michel Aulas, ce n’est pas soutenir un homme seul. C’est soutenir une exigence, une méthode, une ambition. C’est vouloir remettre Lyon au cœur des grandes villes européennes qui construisent, innovent et rayonnent".

R.H