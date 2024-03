National : le FC Villefranche Beaujolais sort de la zone rouge grâce à sa victoire à Avranches

Le FC Villefranche Beaujolais devait gagner ce mardi soir dans son match à rejouer face à Avranches, comptant pour la 15e journée de National, et il l'a fait ! Les hommes d'Alain Pochat sont allés l'emporter 3 buts à 1 sur la pelouse d'une équipe qui était également relégable, tout comme eux, avant le début de la partie. Conséquence au classement, les Caladois sortent de la zone rouge avec ces trois points supplémentaires et sont désormais 12es au classement avec un petit point d'avance sur Nîmes, 13e et premier relégable. Le FCVB rejouera dès ce samedi avec la réception du FC Sochaux-Montbéliard au stade Armand-Chouffet avec l'espoir d'enchaîner pour s'éloigner un petit peu plus encore des places synonymes de relégation.

E.R