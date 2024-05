National : le FCVB et GOAL FC doivent gagner dans la course au maintien

Alors que le sprint final pour le maintien est lancé, le FC Villefranche Beaujolais et GOAL FC joueront ce vendredi soir pour l’antépénultième journée de championnat. Les Caladois, 13es et premiers relégables, iront à Châteauroux, qui est juste devant eux au classement et qu'ils pourraient doubler en cas de succès en sortant de la zone rouge par la même occasion. GOAL FC, 15e, recevra Nîmes, 11e, qui n’a que quatre points d’avance. Deux victoires impératives pour les clubs rhodaniens s'ils veulent réussir leur mission maintien.