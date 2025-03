Nice – OL (0-2) : une victoire qui compte double pour l’OL

OGC Nice - Olympique Lyonnais, 25e journée de L1 : 0-2 (0-0). Buts : Cherki (78e) et Nuamah (83e).

Dominé en première période et longtemps étouffé par le pressing intense de l’OGC Nice, l’Olympique Lyonnais a su faire le dos rond avant de frapper au bon moment. Grâce à un coaching payant et un Thiago Almada inspiré, les Gones ont renversé la rencontre en fin de match pour s’imposer (2-0) sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Une victoire de poids dans la course à la Ligue des Champions..

Un OL d'abord en souffrance



L’OGC Nice, invaincu à domicile cette saison, a d'abord imposé son rythme, acculant les Lyonnais dans leur moitié de terrain. Trop timoré, l’OL n’a cadré sa première frappe qu’au retour des vestiaires, par Thiago Almada (47e). Mais ce fut le signe d’un réveil progressif.

Thiago Almada, homme du match

Discret lors du premier acte, l’international argentin a monté en puissance après la pause, devenant le véritable chef d’orchestre du jeu lyonnais. Plus tranchant dans ses prises de balle et plus inspiré dans ses choix, Almada a délivré ses deux premières passes décisives sous ses nouvelles couleurs. Sur le premier but, il a parfaitement servi Rayan Cherki (78e), tout juste entré en jeu, qui a ajusté le portier niçois avec sang-froid. Quelques minutes plus tard, son ouverture lumineuse a permis à Ernest Nuamah (83e) de sceller la victoire lyonnaise.

Un coaching gagnant

Si Almada a éclairé la rencontre, Jorge Maciel a lui aussi joué un rôle clé dans ce succès. L'adjoint de Paulo Fonseca su ajuster son équipe en seconde période et ses choix offensifs se sont révélés payants. En lançant notamment Cherki à la place de Matic et Nuamah à celle de Fofana, il a dynamité une défense niçoise qui semblait jusqu’alors inébranlable. Son équipe a également affiché une solidité défensive exemplaire, avec un Lucas Perri autoritaire et une charnière qui n’a rien laissé passer.

Avec cette victoire, Lyon conserve la 6e place du classement et se replace dans la course au podium : à quatre points de Nice (3e), à deux longueurs de Monaco (4e) et Lille (5e). L'OL recevra Le Havre lors de la 26e journée de L1 dimanche prochain. D'ici là, l'OL recevra le FCSB jeudi en 1/8e de finale retour de Ligue Europa.