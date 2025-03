Nice – OL : le premier match sans Fonseca compte double

OGC Nice - Olympique Lyonnais, 25e journée de L1, dimanche 20h45. En direct et en intégralité sur Tonic Radio.

Un tournant pour l’OL. Ce dimanche soir, les Lyonnais jouent gros sur la pelouse de l’OGC Nice. Sixièmes du championnat avec 39 points, les hommes de Paulo Fonseca doivent impérativement s’imposer pour rester en course pour la qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Une défaite serait certainement éliminatoire dans la quête du podium. En revanche, une victoire leur permettrait de revenir à quatre points des Aiglons, mais aussi à seulement deux longueurs du quatrième Monaco, tenu en échec vendredi à Toulouse (1-1), et du cinquième Lille, vainqueur samedi de Montpellier (1-0).

L’enjeu est donc immense face à la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 en 2025. Le Gym a retrouvé sa solidité et enchaîne les résultats : sept victoires, un nul et une défaite sur les neuf derniers matchs. Son système en 3-4-3 bien rodé et un banc fourni permettent aux Aiglons de maîtriser leur sujet, et d’envisager une fin de saison européenne.

L’OL ne part pas pour autant en victime. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette restent sur cinq matchs de rang avec au moins deux buts inscrits en Ligue 1, une dynamique qu’ils n’avaient plus connue depuis 2022. Le déplacement en Roumanie jeudi en Coupe d’Europe n’a pas laissé de traces physiques, et Paulo Fonseca dispose d’un groupe au complet. Une donnée précieuse, d’autant que le technicien portugais sera suspendu pour cette rencontre et ne pourra ni être sur le banc ni dans les vestiaires. Son adjoint Jorge Maciel prendra le relais pour transmettre ses consignes et gérer le match au bord du terrain.

🦁 Notre groupe convoqué pour le déplacement à Nice, ce dimanche à 20h45 🔴🔵#OGCNOL pic.twitter.com/Md4wDMgQZb — Olympique Lyonnais (@OL) March 8, 2025

OGC Nice - Olympique Lyonnais, 25e journée de L1, dimanche 20h45.