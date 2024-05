Objectif Fraicheur : la Ville de Lyon annonce la mise en place d’actions pour mieux vivres les périodes de fortes chaleurs

Alors que le réchauffement climatique est un sujet important et que les températures maximales ne font que d'augmenter lors des périodes de fortes chaleurs à Lyon, la ville réagit avec la mise en place du programme "Objectif Fraicheur". Pour cela pas moins de 14 actions vont être mises en place pour permettre à tout le monde de vivre le mieux possible durant ces périodes de canicule.

Parmi les action les plus importantes, l'expérimentation de l'ouverture du Parc Blandan toute la nuit pour permettre aux gens de dormir à la belle étoile. La mesure sera activée en cas de période de canicule rouge et se déroulera dans une zone délimitée et surveillée du parc. Les personnes souhaitant dormir dans le parc pourront s'y rendre avec leur sac de couchage.

De plus, une ouverture renforcée des piscines de la ville sera mise en place avec en juillet et en août de 7h à 20h au moins deux piscines seront ouvertes tous les jours.

Les nombreuses autres actions qui seront mises en place sont à retrouver sur le site internet de la ville de Lyon.

M.D