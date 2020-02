OL-Amiens : ”Pas le temps de se lamenter”

L’Olympique Lyonnais accueille Amiens ce mercredi (19h) pour le compte de la 23ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match, c’est ici.

La forme :

L’OL a subi un coup d’arrêt à Nice ce dimanche en s’inclinant (2-1). Ce huitième revers de la saison en championnat a rétrogradé les Gones à la sixième place, à huit points de Rennes, troisième, et à onze longueurs de Marseille, dauphin du PSG. Autant dire que l’OL n’a déjà plus aucun joker dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Privés de Marçal et Rafael, tous les deux suspendus, les Gones pourront compter sur les retours de Martin Terrier et d’Anthony Lopes. Face à un mal classé, les hommes de Rudi Garcia se doivent de prendre les trois points pour continuer à croire au podium en fin de saison. Il sera temps ensuite de penser au choc à Paris dimanche et au quart de finale de la Coupe de France contre l’OM mercredi prochain.

L’adversaire :

Amiens est dans une position très délicate. Son entraineur, Luka Elsner est en grand danger, car son équipe reste sur sept matchs sans victoires toutes compétitions confondues. Pire, Amiens n’a gagné aucun de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 7 défaites), la plus longue disette de son histoire dans l’élite. Seul Toulouse (12) est actuellement sur une plus longue série.

Dix-huitièmes, en position de barragistes, les Amiénois ont un bilan alarmant en Ligue 1 : 4 victoires, 7 nuls et 11 défaites. Ils ont marqué 24 buts et ils en ont encaissé 41. Les Gones devront toutefois se méfier de Sehrou Guirassy, auteur de cinq buts en dix-huit rencontres de L1 cette saison.

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. OL) : ‘’Après la défaite à Nice, on n’a pas le temps de se lamenter. Il faut battre Amiens. Il faut qu’on ait faim en toute circonstance. On doit être à 100% tout le temps. Nous n’avons aucune marge. Il faut apprendre de la défaite à Nice. Ils ont besoin de points et vont tout faire pour en prendre. On doit être à fond. Il faut faire le plein de points à domicile.’’

Luka Elsner (Ent. Amiens) : ‘’Lyon est une machine qui est capable de faire de très bons matchs. Ils sont capables de mettre en danger l’adversaire constamment. Quand je parlais d’exploit, c’est dans cet ordre-là, car en face il y a une vraie belle équipe. Il ne faut pas commencer le match crispé, mais y croire et investir beaucoup.’’

Le joueur à suivre :

Anthony Lopes. Absent lors des quatre derniers matchs de l’OL, notamment en raison d’une blessure à l’épaule, le gardien est de retour. Excepté sa regrettable glissade dimanche sur le premier but niçois, Ciprian Tatarusanu a assuré en son absence. Il n’empêche qu’on est content de revoir le taulier !

Comment Anthony Lopes est-il devenu gardien de but?

La statistique :

Dans toute son histoire, Lyon n’a jamais perdu contre Amiens. Les Lyonnais ont joué sept fois contre cette équipe toutes compétitions confondues pour 6 victoires et 1 nul concédé lors du match aller (2-2).

Le tweet :

Cette semaine la ligue 1 est à l’honneur:

Au mieux, Lyon peut être 4e!

Au pire, 12e… #OLASC — stat gone (@StatGone) February 3, 2020

Julien Huët (avec Timothée de Fraguier)

OL-Amiens, 23ème journée de L1, à vivre ce mercredi dès 18h45 en intégralité avec Julien Huët, Max Maurice et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Suivez également nos commentateurs en live vidéo pendant le match sur la page Facebook Tonic Radio et rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief, toujours sur la page Facebook Tonic Radio !