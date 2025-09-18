OL-Angers : réaction attendue au Groupama Stadium

Olympique Lyonnais – SCO Angers, 5e journée de L1, vendredi 20h45. En direct et en intégralité sur Tonic Radio.

L’Olympique Lyonnais reçoit Angers ce vendredi soir (20h45) pour la 5e journée de Ligue 1. Battu pour la première fois de la saison dimanche à Rennes (3-1), l’OL doit réagir devant son public.

Paulo Fonseca sera privé de plusieurs éléments. Le gardien Rémy Descamps, touché à un poignet, est forfait. Conséquence : première titularisation pour Dominik Greif, recruté cet été à Majorque. Autre absent, Tyler Morton, suspendu après son carton rouge à Rennes. Enfin, le Brésilien Abner s’est blessé aux adducteurs à l’entraînement mercredi matin. Le champion du monde argentin Nicolás Tagliafico devrait en profiter pour signer sa première titularisation de la saison.

Face à Angers, solide défensivement (3 buts encaissés seulement depuis le début du championnat), l’OL va devoir trouver la clé offensive. Cette fois, difficile d’imaginer une équipe sans avant-centre. Mais qui occupera le poste ? Martín Satriano, arrivé en manque de rythme ? Le jeune EnzoMolebe, qui vient tout juste de fêter ses 18 ans mais n’a encore aucune minute en L1 ? Ou bien Alejandro Gomes Rodriguez, 17 ans, apparu une seule fois chez les pros la saison passée (19 minutes) ?

La stat : l’OL a remporté 76 % de ses matchs contre Angers au 21e siècle, son meilleur ratio face à un adversaire dans l’élite.

À noter que l’OL étrennera pour l’occasion son nouveau maillot « third », dévoilé en début de semaine par Adidas. Inspirée de l’identité urbaine de Lyon et de la culture skateboarding, cette tunique inédite sera portée pour la première fois au Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais – SCO Angers, 3e journée de L1, vendredi 20h45. En direct et en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët et de Max Maurice.

