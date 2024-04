OL-Brest : le revenant contre la surprise

Olympique Lyonnais – Stade Brestois 29, 29e journée de Ligue 1. Dimanche 20h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L'OL n'a plus rien à perdre

Lyon a tout à gagner dans cette fin de saison. Vu d'où le club vient, une qualification européenne tiendrait du miracle et il ne viendrait à personne l'idée de reprocher quoi que ce soit à Pierre Sage et à ses hommes si par malheur l'OL perdait la finale de coupe de France contre le PSG le 25 mai sans accrocher la septième ou sixième place du championnat.

Les quatre premiers à la suite

Brest ce dimanche, déplacement à Paris le week-end suivant, réception de Monaco lors de la J31 puis rendez-vous à Lille lors de la J32 : l'OL va affronter coup sur coup les quatre premiers du championnat. .Comment Pierre Sage aborde-t-il cette série ? "On n'a jamais vraiment raisonné en série, répond le technicien. Quand on devait sortir de la zone rouge, on les affrontait un par un. Aujourd’hui, on va raisonner de la même manière, étape par étape. On a fait le job à Nantes, en fonction du résultat face à Brest, cela créera une situation pour aller à Paris. Il n’y a aucun tableau de matchs, il y a un tableau global, celui d'être ambitieux pour viser la 7ème place."

Brest, la surprise de la saison

Qui pouvait miser que Brest serait deuxième de L1 à six journées du terme ? Avec neuf longueurs d'avance sur le cinquième Nice alors qu'il ne reste que dix-huit points à distribuer, le Stade Brestois a déjà un pied et demi en Ligue des Champions. Pierre Sage salue la performance de l'équipe d'Eric Roy : "C’est une équipe qui fait une saison extraordinaire. Une équipe qui arrive à créer beaucoup de sympathie autour de ce qu’elle fait et des résultats qu’elle a."

