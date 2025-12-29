OL : jour de reprise et première séance pour Endrick

Ce lundi 29 décembre marque la reprise de l’entraînement pour l’Olympique Lyonnais. Une rentrée pas comme les autres, puisqu’elle s’accompagne de la première séance d’Endrick sous le maillot lyonnais. La conférence de presse de présentation, elle, attendra encore quelques jours, vraisemblablement la semaine prochaine. Aucune ouverture médiatique n'est prévue avant vendredi.

Âgé de 19 ans, le Brésilien arrive en prêt payant d’un million d’euros en provenance du Real Madrid, jusqu’au 30 juin 2026. Un prêt très médiatisé pour celui qui est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football mondial. Sous contrat avec le Real jusqu’en 2030, Endrick avait été recruté pour 35 millions d’euros à Palmeiras, auxquels s’ajoutent 25 millions de bonus.

Si son statut intrigue, son parcours récent interroge aussi. Blessé en début de saison et peu utilisé par Xabi Alonso, l’attaquant n’a disputé que 99 minutes depuis le début de l’exercice. Mais à chaque apparition, il a laissé entrevoir son potentiel : une barre trouvée face à Manchester City en Ligue des champions, et une prestation très remarquée en Coupe du Roi face à Talavera, saluée par les quotidiens espagnols Marca et As.

À Lyon, Endrick arrive dans un contexte clair : combler l’absence d’un véritable numéro neuf de haut niveau. Puissant malgré son mètre 71, doté d’un pied gauche redoutable et d’une maturité rare pour son âge, il reste suivi de très près au Brésil, où l’on croit toujours à son destin international, en particulier dans la perpective de la coupe du Monde 2026.

La prudence reste toutefois de mise. Dans Le Progrès, Sidney Govou a rappelé qu’un joueur peu utilisé pouvait aussi soulever des interrogations, notamment sur l’adéquation entre objectifs individuels et collectifs. Coup de génie ou pari risqué ?

La réponse ne viendra pas ce 29 décembre, mais la première séance d’Endrick à Lyon lance officiellement l’un des dossiers les plus fascinants de la saison.

Illustration Fabrizio Romano