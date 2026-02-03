OL – Laval : pour une place en quart de finale de la coupe de France

Olympique Lyonnais - Stade Lavallois, 1/8e de finale de la coupe de France, mercredi 20 heures 30. En direct et en intégralité sur Tonic Radio.

L'Olympique Lyonnais recevra Laval ce mercredi soir en 8e de finale de la Coupe de France (20h30). Après dix victoires d'affilée toutes compétitions confondues et un mercato unanimement salué comme réussi, Lyon aborde ce match en pleine confiance et avec le vent dans le dos, en dépit de la répétition des matchs et quelques pépins, comme l'absence de dernière minute de Kluivert. Le capitaine Tolisso manque toujours à l'appel mais Morton est de retour. Les dernières recrues, Roman Iaremtchouk et Noaham Kamara, ne sont pas qualifiées.

En face, Laval, avant-dernier de Ligue 2, ne fait certainement pas de la coupe de France son objectif prioritaire de cette seconde partie de saison. Mais, comme à son habitude, Paulo Fonseca s'est montré prudent, présentant le Stade Lavallois comme une "équipe compacte, bien organisée défensivement avec des joueurs rapides devant". Le staff de l'OL a même préparé ses hommes à une éventuelle séance de tirs au but, puisqu'il n'y a pas de prolongation à ce stade de la compétition.