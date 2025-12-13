play_arrow

OL-Le Havre : L’OL doit gagner pour rester 5e de Ligue 1

Olympique Lyonnais – Le Havre, 16e journée de L1, samedi 21h05. En direct et en intégralité sur Tonic Radio.

Trois jours après leur succès face à Go Ahead Eagles en Ligue Europa (2-1), les Gones replongent dans le quotidien de la Ligue 1 avec la réception du Havre, ce dimanche (15h), pour le compte de la 16e journée. Un enchaînement périlleux pour l’Olympique lyonnais, qui devra composer avec la fatigue physique et mentale d’une fin d’année très dense.

Sur le papier, l’affiche paraît favorable. Le Havre, 15e du classement, reste sur cinq journées sans la moindre victoire. Mais le contexte invite à la prudence. L’OL traverse une période irrégulière en championnat, avec une seule victoire sur ses six dernières sorties de Ligue 1. Un bilan insuffisant au regard d’un calendrier qui semblait pourtant abordable.

Sur cette série, Lyon n’a récolté que quatre points : un nul à Auxerre, une victoire contre Nantes, puis une défaite à Lorient. Là où l’on espérait un 10 ou un 12 points sur 12, les hommes de Paulo Fonsea sont aujourd’hui dans l’obligation de s’imposer pour limiter la casse et viser un plus modeste 7 points sur 12.

Il reste deux derniers efforts avant la trêve pour Corentin Tolisso et ses coéquipiers. Celui-ci est capital pour conserver la 5e place et éviter de voir les poursuivants revenir. À l’OL de répondre présent, malgré les jambes lourdes, dans un match qui a tout d’un piège.

Pour tenter de ramener quelque chose de ce déplacement à Lyon, le HAC devra composer avec un effectif diminué. Abdoulaye Touré n’est pas encore opérationnel, Simon Ebonog, touché lors du match face au Paris FC, est toujours à l’infirmerie, tout comme Stephan Zagadou, tandis que Reda Khadra s’est blessé à l’épaule en fin de semaine. Une bonne nouvelle tout de même pour Luka Elsner, avec le retour de Thomas Delaine, absent lors des deux dernières journées.

Quinzièmes avec 15 points, soit quatre d’avance sur la zone rouge, les Havrais abordent cette rencontre avec l’objectif clair de passer la trêve hivernale à l’abri. Et pourquoi pas créer la surprise au Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais – Le Havre, 16e journée de L1, samedi 21h05. En direct et en intégralité sur Tonic Radio  avec les commentaires de Julien Huët.Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux FacebookX et Instagram.

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille.

