OL : l’entraînement de ce mardi ouvert au public

Bonne nouvelle pour les supporters de l’Olympique Lyonnais ! Le club ouvre son entraînement de mardi 26 août au public, avant le match de samedi face à l’Olympique de Marseille. Le rendez-vous est donné à 10h au Groupama OL Training Center.
CC
Listeners:
Top listeners:
Lyon 98.4 FM
Villefranche 94.7 FM
Bourgoin 97.8 FM
Vienne 95.1 FM
Lyon et Région DAB+
Chalon-sur-Saône 91.1 FM
Saint-Étienne DAB+
Grenoble DAB+
Avignon DAB+
Marseille DAB+
Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix
Webradio Tonic Radio Latino
Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing
Webradio Tonic Radio Urban
Bonne nouvelle pour les supporters de l’Olympique Lyonnais ! Le club ouvre son entraînement de mardi 26 août au public, avant le match de samedi face à l’Olympique de Marseille. Le rendez-vous est donné à 10h au Groupama OL Training Center.
CC