OL – Metz (3-0) : deuxième succès consécutif pour les Lyonnais

Olympique Lyonnais – FC Metz, 2e journée de Ligue 1 : 3-0 (2-0). Buts: Fofana (25e), Tolisso (30e) et Karabec (83e).

L’Olympique Lyonnais a confirmé son excellent départ en Ligue 1. Après le succès arraché à Lens lors de la première journée (1-0), les joueurs de Paulo Fonseca ont signé un deuxième succès consécutif ce samedi soir au Groupama Stadium, en dominant largement le FC Metz (3-0).

La soirée a rapidement tourné à l’avantage des Lyonnais. Malick Fofana, que tout Lyon espère voir rester après la fin du mercato, a ouvert le score d’une frappe sèche à la 25e minute après deux dribbles magnifiques. Cinq minutes plus tard, Corentin Tolisso, à la conclusion d'une superbe action collective, a doublé la mise, récompensant la nette domination de son équipe. En seconde période, le rythme est retombé mais Pavel Karabec, recrue estivale, a inscrit son premier but sous le maillot lyonnais (83e) pour sceller la victoire.

Avec deux victoires en deux matches, quatre buts inscrits et aucun encaissé, l’OL prend la tête du championnat et s’offre un bol d’air après un début d'été qui avait laissé craindre le pire. Déjà séduisant dans le jeu, ce Lyon version Fonseca s’installe dans une dynamique positive et rassure ses supporters. De bon augure avant un premier gros test : le choc entre Olympiques, dimanche prochain face à l’OM.

Julien Huët

Crédit photo Flavien Tabart