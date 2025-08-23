play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Android Apple
Facebook Instagram Youtube
Écouter Tonic Radio
Webradios

OL – Metz (3-0) : deuxième succès consécutif pour les Lyonnais

Olympique Lyonnais – FC Metz, 2e journée de Ligue 1 : 3-0 (2-0). Buts: Fofana (25e), Tolisso (30e) et Karabec (83e).

L’Olympique Lyonnais a confirmé son excellent départ en Ligue 1. Après le succès arraché à Lens lors de la première journée (1-0), les joueurs de Paulo Fonseca ont signé un deuxième succès consécutif ce samedi soir au Groupama Stadium, en dominant largement le FC Metz (3-0).

La soirée a rapidement tourné à l’avantage des Lyonnais. Malick Fofana, que tout Lyon espère voir rester après la fin du mercato, a ouvert le score d’une frappe sèche à la 25e minute après deux dribbles magnifiques. Cinq minutes plus tard, Corentin Tolisso, à la conclusion d'une superbe action collective, a doublé la mise, récompensant la nette domination de son équipe. En seconde période, le rythme est retombé mais Pavel Karabec, recrue estivale, a inscrit son premier but sous le maillot lyonnais (83e) pour sceller la victoire.

Avec deux victoires en deux matches, quatre buts inscrits et aucun encaissé, l’OL prend la tête du championnat et s’offre un bol d’air après un début d'été qui avait laissé craindre le pire. Déjà séduisant dans le jeu, ce Lyon version Fonseca s’installe dans une dynamique positive et rassure ses supporters. De bon augure avant un premier gros test : le choc entre Olympiques, dimanche prochain face à l’OM.

https://twitter.com/tonic_radio/status/1959366901315871004

Julien Huët

Crédit photo Flavien Tabart

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

L’ASSE s’impose à Boulogne et prend la tête du classement de Ligue 2

LIRE PLUS
pompier

Collision à Cluny : une personne légèrement blessée

LIRE PLUS

Nord-Isère : Frontonas lance un appel aux dons pour restaurer le clocher de son église

LIRE PLUS

Forte hausse des cas d’hépatite A à Lyon : +350 % en un an

LIRE PLUS
Inscription newsletter
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube