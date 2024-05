OL, OL F, ASVEL… l’agenda sportif du week-end

FOOTBALL :

Olympique Lyonnais - Racing Club de Strasbourg : dimanche 21h, 34e journée de Ligue 1 à suivre en direct et en intégralité sur Tonic Radio.

Dernière rencontre de la saison, et sans doute l'une des plus importantes pour les hommes de Pierre Sage. Un seul petit point suffirait pour assurer une qualification européenne.

Olympique Lyonnais F - Paris Saint-Germain F : vendredi 21h, Finale des Play-offs de D1 Arkema : 2-1



FC Villefranche-Beaujolais - AS Nancy Lorraine : samedi 18h, 34e journée de National

Les Caladois, quasiment condamnés à une descente en National 2, reçoivent la bande à Pablo Correa. Nancy, 5e du championnat n'a plus grand chose à jouer tandis que Villefranche doit faire un bon résultat dans l'optique d'un repêchage en raison des clubs en danger financièrement qui devront passer devant la DNCG et qui risquent des relégations administratives.

GOAL FC - Orléans : samedi 18h, 34e journée de National.

Même constat que pour le FC Villefranche-Beaujolais, le GOAL FC doit faire un résultat face à Orléans déjà maintenu, pour espérer un miracle qui les repêcherait en National la saison prochaine.

RUGBY :

LOU Rugby - Racing 92 : samedi 17h, 24e journée de Top 14

Le LOU Rugby, 12e à 7 points de la zone de relégation accueille le Racing 92 dans le cadre de la 24e journée de Top 14. Un bon résultat permettrais au Lyonnais de s'éloigner encore un peu plus de la zone rouge et de respirer pour terminer tranquillement la saison.

Pas de match pour le CSBJ Rugby

Pas de match pour le CS Vienne

BASKET :

Saint-Quentin - ASVEL : dimanche 19h, quart de finale de playoffs de Betclic Elite

2e rencontre entre Saint-Quentin et l'ASVEL dans le cadre des quart de finale des playoffs de Betclic Elite. Une victoire des hommes de Pierric Poupet leur permettrait de se qualifier en demi-finale où ils affronteront le vainqueur de la série entre Paris et Cholet.

Pas de match pour l'ASVEL F. Saison terminée.