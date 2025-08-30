OL-OM : Sans Mikautadze, premier gros test pour l’OL dans l’émotion Lacombe

Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille, 3e journée de L1, dimanche 20h45. En direct et en intégralité sur Tonic Radio.

Le Groupama Stadium s’apprête à vivre une soirée à part, dimanche, pour la 3e journée de Ligue 1. L’OL affronte l’OM dans un choc toujours attendu, mais cette fois-ci chargé d’émotion : le club rendra hommage à Bernard Lacombe, sa légende disparue le 17 juin dernier.

Un dispositif exceptionnel est prévu : affiche commémorative, tenues d’échauffement spéciales, hommage du public à la 9e minute, et une partie des bénéfices reversée au Centre Léon Bérard. L’ensemble du club se mobilise pour célébrer l’héritage unique de celui qui a disputé 258 matchs et inscrit 149 buts avec l’OL avant de marquer son histoire comme dirigeant.

Sur le terrain, l’OL arrive confiant après deux succès convaincants à Lens (0-1) et devant Metz (3-0). Le groupe rajeuni de Paulo Fonseca séduit, mais ce rendez-vous contre Marseille représente son premier vrai test. Il devra l’aborder sans avant-centre : Georges Mikautadze, buteur symbolique du renouveau lyonnais en ouverture à Lens, est sur le point de rejoindre Villarreal pour plus de 30 millions d’euros. L’entraîneur portugais pourrait repositionner Pavel Sulc plus haut, mais l’OL se présente diminué offensivement et moralement pour ce 126e affrontement face à l’OM.

Paulo Fonseca avant OL-OM

Un adversaire marseillais qui, après une défaite inaugurale à Rennes (1-0) et l’affaire Rabiot, s’est rassuré en dominant le Paris FC (5-2). Les hommes de Roberto De Zerbi viendront tester les ambitions lyonnaises dans un contexte de ferveur et de recueillement.

Lyon vise une troisième victoire consécutive pour débuter la saison, une performance qui n’a plus été réalisée depuis 1981/82.

Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille, 3e journée de L1, dimanche 20h45. En direct et en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët et de Max Maurice.

