La maison d'arrêt de Dijon a ouvert ses portes, ce vendredi, à plus de 350 collégiens, lycéens et étudiants dans le but de leur faire découvrir les nombreux métiers de ce secteur.

Au programme, démonstrations, ateliers et échanges, l'administration pénitentiaire a sorti tous ses atouts afin de faire naître des vocations.