Opération « Place Nette XXL » à Lyon

Six nouvelles opérations « Place Nette XXL » ont été menées en simultané ce mercredi matin dans les villes de Marseille, Clermont-Ferrand, Lille, en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine et dans Lyon. Le ministère de l’Intérieur indique que 867 interpellations ont eu lieu. Des armes et des moyens financiers ont également été saisis.

Pour rappel, lundi la préfecture avait annoncé le déclenchement de l’opération cette semaine, qui a pour but de renforcer la lutte contre la délinquance et plus particulièrement le trafic de stupéfiants.

J.B