Pâques : Chasse aux œufs virtuelle à Lyon

Cette année c’est fini la chasse aux œufs traditionnelles, place à celle nouvelle génération avec des vrais euros à gagner ainsi que des cartes cadeaux.

L’application Macadam organise une chasse aux œufs virtuelle dans toute la ville de Lyon et ses alentours. A partir de 8h du matin, ce dimanche 31 mars, vous pourrez découvrir la carte interactive et arpenter les rues lyonnaises pour tenter de trouver les œufs remplis de récompenses. L’objectif est d'encourager un mode de vie actif et d'explorer la ville de manière ludique.

J.B