A Courzieu, une femelle faucon sacre s’est envolée lors d’un entraînement hier et son émetteur ne fonctionne plus. Si vous l’apercevez, n’essayez pas de l’attraper et contactez immédiatement le parc.

https://www.facebook.com/parcdecourzieu/posts/pfbid0CSDLU1FGWS8HeQct9aqtmnGREDa7D3WVn6jfXZ5uRRM72CohtMA5rCoJPt7Xrh9cl

CC