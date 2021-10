Dans un communiqué publié vendredi soir par le ministère des Solidarités et de la Santé, dès le 15 octobre prochain, les autotests ne seront plus reconnus comme preuve pour le pass sanitaire.



Cette mesure a pour objectif d’encourager la vaccination. Seuls les tests PCR et antigéniques seront acceptés, même s’ils ne seront plus systématiquement remboursés.

#COVID19 | Au 15 octobre, les tests #PCR et #antigéniques ne seront plus systématiquement remboursés.



Prix, publics éligibles à la prise en charge… Toutes les infos ⤵ — Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv) October 8, 2021