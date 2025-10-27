Pendant les vacances, laissez vous tenter par des spectacles en famille à Lyon !

Vous peinez à trouver des activités pour vos enfants pendant les vacances scolaires ? Le café -théâtre Au rikki a la solution ! L’établissement niché au cœur des pentes de la Croix Rousse propose une programmation spéciale pour occuper toute la famille. Au programme de cette semaine, des spectacles jeune public adaptés à différents âges. Du 27 Octobre au 1er novembre, les plus petits, de 1 à 4 ans, pourront découvrir les aventures d’une chenille qui explore la nature dans un spectacle qui mélange contes, jeux de lumière et chansons. Pour les grands de 4 à 10 ans, direction la rue et ses caniveaux pour suivre la guerre entre gangs de chats dans une comédie musicale drôle et touchante. Trois représentations sont prévues du 27 au 29 octobre. Et pour les accompagnateurs, un comptoir chaleureux avec des produits locaux est proposé pour savourer une petite gourmandise après la représentation !

