En Auvergne-Rhône-Alpes, réduire la pollution de l’air pourrait éviter jusqu'à 3 600 nouveaux cas de maladies respiratoires chez les enfants et 6 600 cas de maladies cardiovasculaires et métaboliques chez les adultes chaque année, selon une étude de Santé publique France. Les particules fines et le dioxyde d’azote sont les principaux polluants responsables.

EP