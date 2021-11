Porte des Alpes : la Métropole lance une consultation d’urbanisme

Afin d’imaginer le territoire de la Porte des Alpes, la Métropole de Lyon lance une démarche de prospective territoriale en lien avec l’État, les villes de Bron, Chassieu et Saint-Priest, ainsi que le Sytral et le Sepal.



Elle engage ainsi fin novembre une consultation internationale d’urbanisme visant à définir trois scénarios contrastés de l’évolution du territoire de la Grande Porte des Alpes à l’horizon 2050.



L’appel d’offres lancé fin novembre permettra de retenir mi-2022 trois équipes pluridisciplinaires qui mèneront leurs études prospectives en 2022-2023.



Un comité scientifique présidé par Michel Lussault, géographe enseignant-chercheur, directeur de l’École Urbaine de Lyon, réunira des personnalités qualifiées et des chercheurs, pour échanger avec les équipes sélectionnées tout au long de la démarche et faire en sorte que la consultation intègre les réflexions universitaires actuelles sur la mutation de la ville contemporaine.



Une attention particulière sera portée à la communication et à l’échange avec les habitantes et habitants de la Métropole de Lyon, pour leur rendre compte de l’avancée des travaux, et les associer aux réflexions.



Pour en savoir plus sur ce projet, visionnez la courte vidéo



L’appel d’offres de la Consultation internationale d’urbanisme sur le territoire de la Grande Porte des Alpes est en ligne fin novembre