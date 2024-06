Le samedi 15 juin 2024, de 11h00 à 18h00, le Grand Chalon organise l'événement "Prenez-vous aux jeux", clôturant ainsi l'initiative "Terre de Jeux", lancée pour promouvoir et développer la pratique sportive pour les habitants de la région. L'événement, entièrement gratuit, proposera 50 défis sportifs et festifs, offrant une occasion ludique et sportive de s’amuser à l'approche des Jeux olympiques.