Pro A : la Chorale de Roanne perd un match crucial contre Gravelines-Dunkerque

La Chorale de Roanne s'est inclinée 82 à 67 face à Gravelines-Dunkerque ce samedi dans la Halle André Vacheresse lors de la 30e journée de Pro A. Il s'agissait d'un match avec un énorme enjeu entre le 15e et le 16e, mais ce sont les Ligériens qui ont perdu gros puisqu'ils restent à cette 16e place et sont toujours relégables avec un bilan de 10 victoires pour 21 défaites depuis le début de la saison. Gravelines, 15e, a toujours un match de retard mais compte déjà une victoire d'avance sur les Roannais et pourraient en compter deux avec un succès dans leur rencontre manquante à disputer.