Circulation des TER perturbée, chutes d’arbres… Quelles sont les conséquences du vent dans la région ? 

Le département du Rhône a été placé en vigilance orange pour vent violent ce vendredi. Selon Météo France, des rafales pourraient souffler jusqu'à 90 km/h en plaine et 110km/h sur les sommets.

Ce vent du sud provient des restes de la tempête Nelson qui a touché le nord-ouest de la France en milieu de semaine. En raison des prévisions, la ville de Lyon a annoncé, sur son Facebook, la fermeture des parcs, jardins et cimetières toute la journée.

La circulation des TER perturbée

Les conditions météorologiques perturbent également le réseau TER dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les vents violents ont déjà fait des dégâts : les chutes d’arbres ont perturbé la circulation des trains entre Givors et Lyon et entre Sain Bel et Lyon Saint-Paul.

La circulation est également interrompue sur la ligne Lyon-Grenoble.

S.R