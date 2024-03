Réhabilitation du Château de La Motte dans le parc Sergent Blandan

La métropole de Lyon a présenté son projet de réhabilitation du château de La Motte du parc Blandan dans le 7e arrondissement lyonnais. Ce projet d’intégration du patrimoine tente de garder la mémoire des lieux et de lui donner une seconde vie. Un appel à projet à été lancer et remporter par Carré d’Or. Leur but garder la mémoire des lieux, faire avec ses particularités et lui redonner une fonction. 25 M d’euros investis par Grand Mess, la Banque des Territoires et Bpi France dans la rénovation de 5 800 m2 au total. La livraison du projet est prévue au 1er trimestre 2027.

Charlotte Vergély architecte patrimoine à Lyon