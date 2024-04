Réouverture partielle du terminal 2 à l’aéroport Saint-Exupéry

Après près de deux ans de rénovation, le Terminal 2 de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry va accueillir quatre nouvelles compagnies dans les prochains jours, avec une réouverture partielle du Terminal.

Il s'agit des compagnies Volotea, puis d'ASL (ASL Airlines France), suivi de Air Arabia et Norwegian Airlines fin avril, début mai.

Les travaux annoncés doivent permettre l'amélioration de la performance énergétique, le réaménagement et la diversification de l'offre commerciale et de restauration, mais également une réorganisation des espaces d'attente et d'embarquement.