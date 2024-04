Saint-Etienne : fête des plantes le 13 et 14 avril

Le samedi 13 et le dimanche 14 avril prochain, c'est le retour de la fête des plantes à Saint-Étienne. Pour cette édition marquée par les 60 printemps du parc de l'Europe, la fête regroupe 80 stands d'horticulteurs, d'artisans et d'associations, ainsi que des ateliers et des animations pour tous.

Pour célébrer cet anniversaire, la 19e édition de la Fête des plantes enrichit son offre avec encore plus de stands. Au programme : des ateliers de rempotage, d'art floral et des expériences scientifiques seront également présentes.

Le 13 avril marquera également le lancement du traditionnel concours des balcons et jardins fleuris. Vous pouvez dès à présent vous inscrire en ligne à partir de cette date.

Informations pratiques :