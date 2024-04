Saint-Étienne : le défi Sang Limite

[Santé] Plus que jamais, donnez votre #sang ! Ce mercredi 10 et et jusqu'au 11 avril, participez au défi Sang Limite des étudiants infirmiers stéphanois ! Prise de rendez-vous ici https://t.co/u6g5zShfOh #sainetienne pic.twitter.com/mOIKRZXiGh