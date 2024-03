Salon de l’emploi de Chalon : 2 000 postes à pourvoir 

Ce jeudi, de 9h à 17h, le Grand Chalon et la Mission locale du Chalonnais co-organisent une nouvelle édition du Salon de l’Emploi au Parc des expositions à Chalon. Ce salon a pour objectif de faciliter la mise en relation entre les entreprises et les demandeurs d’emploi.

Sur chaque édition, 170 acteurs économiques sont réunis et 2 000 postes sont proposés : CDI, CDD, CDDI, alternance, stages, contrat intérimaire, insertion jeunes. Et plusieurs pôles sont présentés : hôtellerie-restauration, BTP, transport, agroalimentaire, industrie, immobilier, service à la personne ou encore police et armée.

Pour cette 5e édition, on retrouve plusieurs nouveautés :

17 nouvelles entreprises : ATLANTIC, MAXIMO, TRANSPORTS BECKER, GROSJEAN PNEUS…

L’APEC (Association pour l’Emploi des Cadres) avec 172 postes de cadres.

Un stand dédié à l’insertion et l’orientation professionnelle des étudiants sur le territoire.

Un stand dédié aux offres de stages et d’alternance.

S.R