Saône-et-Loire : l’eau du robinet de nouveau sans risque

Depuis le 24 octobre, les habitants des communes de Marnay, Saint-Ambreuil, Saint-Loup-de-Varennes, Varennes-le-Grand et La Charmée sont victimes d’une contamination d’eau potable, leur empêchant de boire l’eau à même le robinet. Des analyses et restrictions ont été mises en place à la suite de cette éventuelle intrusion causée par une entreprise de production d’eau située à Varennes-le-Grand.

Les résultats sont tombés ce matin dans un communiqué réalisé par l’entreprise Suez. En effet, la multinationale française de gestion de l’eau et des déchets a annoncé que les résultats d’analyses s’avèrent être négatifs. Une procédure de gestion avait été mise en place, plus de 40.000 bouteilles d’eau avaient été distribuées gratuitement par la commune de Chalon-sur-Saône, les mairies de la région et ainsi que la firme Suez.

C.R.

A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

