SNCF : travaux entre Lyon et Valence le week-end de Pâques

La SNCF prévoit de faire des travaux de modernisation des installations sur l'axe entre Lyon et Valence le week-end du 30 et 31 mars. La circulation sera ainsi interrompue entre Lyon et Valence à partir de samedi à partir de 9h jusqu’à dimanche 18h. Des cars de substitution seront mis en place entre Lyon-Part-Dieu et Valence et entre Lyon-Perrache et Vienne.

Dans le détail :

-En alternative au trajet Lyon - Valence :

Mise en place d'autocars de substitution entre Lyon-Part-Dieu et Valence et entre Lyon-Perrache et Vienne.



-En alternative au trajet Le Puy-en-Velay - Saint-Etienne - Lyon :

Mise en place de trains supplémentaires et d'autocars le samedi 30 en soirée.

Tous les horaires de substitutions sont disponibles sur le site SNCF voyageur.

