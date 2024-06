Ce lundi 24 juin, Le Sucre à Lyon sera le théâtre d'une soirée spéciale dégustation mets et vins. Douze vignerons proposeront une sélection de vins bio et biodynamiques, accompagnés par les créations culinaires de cinq chefs lyonnais renommés. Pour 15€, les participants pourront profiter d'une dégustation illimitée de vins, ainsi que d'un ticket food salé et d'un ticket food sucré. L'événement, agrémenté d'un DJ set, se tiendra de 19:00 à 23:00.