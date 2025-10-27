play_arrow

Terrible coup dur pour l’OL : Fofana absent « plusieurs mois »

C’est une énorme tuile pour l’Olympique Lyonnais. Sorti à la 67e minute face à Strasbourg, Malick Fofana souffre d’une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant « très probablement une intervention chirurgicale », selon le communiqué du club.

Le jeune attaquant belge devrait être éloigné des terrains pendant "plusieurs mois". Une terrible nouvelle pour l’OL, tant Fofana était le facteur X de cette équipe, son leader d'attaque et sans doute le seul joueur de très haut niveau dans le secteur offensif cette saison.

Le club précise qu’il mettra tout en œuvre pour assurer le meilleur suivi médical possible et accompagner le joueur dans sa rééducation.

